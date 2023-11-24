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Zonguldak'tan peş peşe acı haberler: Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu

Ereğli ilçesinde şiddetli fırtınada batan Kafkametler’ isimli kuru yük gemisinde kaybolan mürettebattan 3’ünün daha cansız bedeni bulundu. Toplam 5 kişinin cenazesi bulunurken, ekiplerin kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor...

Zonguldak'tan peş peşe acı haberler: Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu
Ekleme: 24.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'tan peş peşe acı haberler: Batan gemideki 3 denizcinin daha cansız bedeni bulundu
Ereğli'de 19 Kasım'da etkili olan şiddetli fırtınada içerisinde 12 mürettebatın bulunduğu 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarptı. Gemi kısa süre sonra da battı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Türk denizcilerin bulunması için Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Bir gün sonra geminin aşçısı olan Metin Usta'nın cansız bedeni, sahile vurmuş olarak bulundu. Geminin yeri tespit edilirken, çalışmalar bu noktada yoğunlaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden SAT komandoları da arama çalışmalarına katıldı. Aramalar dün sonuç verdi, personelden usta gemici İsmail Kaptan'ın (72) da cenazesine ulaşıldı.

6'NCI GÜNDE 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin bugün yaptığı çalışmada ise 3 denizcinin daha cenazesine ulaşıldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek.
Mürettebatın yakınları Ereğli limanında bulunan askeri tesiste endişeli bekleyişlerini sürdürürken, ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

SON TELSİZ ANONSLARINI YABANCI GEMİNİN PERSONELİ KAYDETTİ
Bu arada, kuru yük gemisinin telsizden yardım istediği anlara dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Kafkametler isimli gemide bulunanların telsizden battığını söylediği ve yardım çağrısının cevapsız kaldığı o son telsiz anonsları, yabancı bir gemide bulunanlar tarafından kaydedildi. Kafkametler gemisinden 'Parçalanarak batıyoruz. Acilen kurtarma talep etmekteyim. Ereğli pilot, Kafkametler cevap verin' dediği duyuldu. Kafkametler'in çağrısına bir yabancı gemi karşılık vererek, İngilizce ismini kodlamasını istedi. Konumunu soran yabancı gemiye Kafkametler'in cevabı ise İngilizce 'Konumu bilmiyorum. Elektriğimiz yok. Lütfen bize yardım edin' oldu.
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