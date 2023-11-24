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Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...

İstanbul'da sıkça tercih edilen ulaşım araçlarından biri olan metrobüsler, sabah-akşam arızalanarak vatandaşları mağdur ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, sosyal medya hesabından arızalı metrobüsü paylaşarak, "Fetret devri bitecek" notunu ekledi.

Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...
Ekleme: 24.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kalırken, İstanbulluların yine en büyük çilesi 'ulaşım...'

Bakım ve onarım yetersizliği ile yaşanan arızalar, İstanbulluları yollarda mağdur ederken; bu duruma bir yenisi daha eklendi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, sosyal medya hesabından arızalanan metrobüsü paylaştı.

Kurum, paylaşımına şu notu ekledi:

Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...

"Fetret devri bitecek..."

"İstanbul’un fetret devri bu. İnşallah bitecek. İstanbul yine o eski güzel günlerine dönecek."

Görüntülerde, arızalanan araçtan inen İstanbulluların yolun ortasında yenisini beklediği anlar yer aldı.

Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...

İBB sınıfta kaldı

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafikten zamlara, hizmet yetersizliğinden ulaşım çilesine her alanda adeta sınıfta kaldı.

Verilen sözlerin tutulmaması ise Megakentlileri hayal kırıklığına uğrattı.

Şimdi ise önümüzde yerel seçim var.

Mart ayında sandığa gidecek olan vatandaşlar, bu durumu göz önünde bulundurarak tercihini yapacak.

Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...

İlave metrobüsler de yolda kalıyor, yanıyor...

Sabah, akşam, hafta içi ve hafta sonu saat fark etmeksizin yaşanan arızalar, İBB'ye yönelik eleştirileri artırıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs ilavelerinin yapıldığını söylese de araçlar yolda kalmaya, yanmaya devam ediyor.

Bununla da kalmıyor...

Metrobüs istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler de vatandaşları çileden çıkarıyor.
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