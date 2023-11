Osman Aşkın Bak: Rize keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonudur

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de bir otelde düzenlenen Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nın açılışına katıldı.Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Rize'nin her yıl artarak devam eden ulaştırma, konaklama ve spor tesisi yatırımlarıyla keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonu olduğu vurgulandı.Aynı zamanda Bakan Bak, kentin spor turizminde marka şehirler arasında yerini almasında hiçbir engel bulunmadığını söyledi.'Bakanlığımız da spor turizmi alanında çok ciddi çalışmalar yürütmektedir'Sahip olduğu özellikler sayesinde turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun uzatılması gibi imkanlar sağlayarak ülke ekonomilerine çok ciddi katkılar sağlayabilmektedir. Hepimizin bildiği üzere, Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı, kış sporlarından yaz sporlarına elverişli doğasıyla, üst düzey tesis altyapısıyla adeta bir spor turizmi ülkesidir. Bakanlığımız da spor turizmi alanında çok ciddi çalışmalar yürütmektedir.Bakan Bak, Bakanlığın katkılarıyla 11. Kalkınma Planı'nda spor turizminin ilk kez stratejik alan olarak plana dahil edildiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:12. Kalkınma Planı'nda da belirtildiği üzere, Türkiye'nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesinin artırılması, ülke spor markası imajının güçlendirilmesi, yeni pazarlama ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımızla el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rize'de yaptığımız bu çalışma da bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik attığımız güçlü adımlardan bir tanesi. Rize, ormanı, görkemli dağları ve Karadeniz'in huzur veren sesiyle sadece bir şehir değil, keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonudur.Spor turizmini geliştirme çabalarının sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılıkla ilerlediğine dikkati çeken Bakan Bak, şöyle devam etti:Sorumlu turizm girişimleri sayesinde gelecek nesillerin de hem spor hem turizm alanında Rize'nin ihtişamından faydalanabilmesini amaçlıyoruz. Rize, doğa sporları ve ekstrem sporlar başta olmak üzere birçok spor branşının yapılması için elverişli koşullara sahip. Coğrafi özelliklerinden dolayı şehrimizin büyük bir spor potansiyeli var. Kalıcı kar süresinin uzun olması kış sporlarına, denizi ve debisi yüksek derelere sahip olması su sporlarına, sınırları içerisinde birçok sıradağların, zirvelerin yer alması ekstrem sporların yapılmasına imkan veriyor. Yine Karadeniz bölgesindeki komşu ülkelere, Türk devletlerine coğrafi yakınlığımız şehrimize ayrıca bir önem ve zenginlik katıyor. Her yıl gelişerek, artarak devam eden ulaştırma, konaklama ve spor tesisi yatırımlarımızla Rize'nin önemli bir destinasyon alanı, önemli bir cazibe merkezi ve spor turizminde marka şehirleri arasında yerini almasında hiçbir engel yok.Bakan Bak, Rize-Artvin Havalimanı'nın çok önemli butik bir havalimanı olduğunu, bu yıl hedefin 1 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu ifade etti.Son 22 yılda 81 ilin son teknolojiyle yapılmış modern tesislerle donatıldığının altını çizen Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, köylere, kasabalara varıncaya dek hiçbir ayırım gözetmeksizin tesislerin halkla buluşturulduğunu söyledi.Bakan Bak, spor yatırımlarına işaret ederek “Spor yatırımlarında ve tesisleşmede adeta devrim niteliğindeki başarımız, ülkemizin birçok prestijli uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Dünya Göçebe Oyunları'na, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan Şampiyonlar Ligi finaline kadar pek çok küresel organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün uluslararası spor organizasyonlarını talep eden değil, talep edilen bir ülke haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.” dedi.Komisyonlarda alınan kararların, her bir görüşün ve önerinin çok önemli, değerli olduğunu dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:Bundan sonraki süreçte de çaba ortaya koyan tüm arkadaşlarımızın, tüm paydaşlarımızın, sivil toplum, özel sektör, medyamızın tekliflerine, gayretlerine açık olduğumuzu, bakanlık olarak tüm birimlerimizle gelişime, dönüşüme açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her birinizi aktif olarak katılmaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve bölgemizdeki spor turizminin büyümesine katkıda bulunmaya davet ediyorum. Rize'de spor turizminin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışırken birlik ruhunu benimseyelim. Bu çalıştay, Rize'de hem macera hem de kültürel zenginlik arayan spor meraklıları için geleceğe doğru atılmış bir adım olsun.Türkiye'nin uluslararası alanda herkesi sevindiren başarılar elde ettiğini anlatan Bakan Bak, “A Milli Futbol Takımı'mız grubunda birinci olarak Almanya'da yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Orada kendi evimizde oynuyormuş gibi mücadele edeceğiz. 2 Aralık'ta kuralar çekilecek. Buradan tekrar Milli Takımımızı tebrik ediyoruz.” diye konuştu.Bakan Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:Dünya turnuvalarında da başarılar kazanıyor. Türkiye, yapılan spor tesisleri, altyapı yatırımları, ortaya konulan pek çok organizasyonlarla herkesin gelmek istediği, organizasyona katılmak istediği, ulaşımın kolay olduğu bir destinasyon. Malumunuz İstanbul Havalimanı bir daire çizdiğinizde yaklaşık 3-4 saatlik mesafe içerisinde. Pek çok ülkenin rahatlıkla ulaşabileceği bir destinasyon. O yüzden ülkemizin dünya spor turizminden alacağı çok büyük pay var.'Türkiye Yüzyılı, sporun yüzyılı olacak.' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, “Türkiye Yüzyılı büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bu toprakların evladı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz her alanda, sporda, teknolojide, savunma sanayisinde başta olmak üzere geleceğe emin adımlarla yürüyecektir.” ifadelerini kullandı.