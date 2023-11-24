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Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri dövdüler! Şanlıurfa’da inanılmaz görüntü!

İnanılmaz olay Şanlıurfa'da meydana geldi. 3 öğretmen bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken hastanede tedavi olan öğretmenler ise görevlerinin başında olduklarını göstermek için rapor almayarak okula geldi. O anlar böyle görüntülendi.

Ekleme: 24.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri dövdüler! Şanlıurfa’da inanılmaz görüntü!Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına alırken tedavilerinin ardından okula dönen öğretmenler, öğrencileri yalnız bırakmamak için rapor almadıklarını belirtti. Saldırıda yaralanan öğretmenlerden Sedat Adıgüzel, "4 yıldır Konuklu İlkokulunda görev yapıyorum, öğretmenim. Daha önce böyle bir şiddete maruz kalmamıştım, beklemediğimiz bir olaydı. Bugün okulumuzda öğrencilerimizle birlikte öğretmenler günü için bir çok program hazırlamıştık.

O gün de aslında bunun provasını yapacaktık. Üzüldük açıkçası. Bu gün hiçbir öğretmenimiz bir program ya da kutlama yapmak istemiyor ama hastaneden rapor almadık. Yine saldırıya uğrayan diğer arkadaşlarımla ben bu gün okulda, görevimizin başında olmayı tercih ettik.

Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri dövdüler! Şanlıurfa’da inanılmaz görüntü!

Bu nedenle okula geldik ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olayların yaşanması hem meslektaşlarımın hem de benim yakından takip ettiğimiz olaylar ama bu bizi gerçekten üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bakanlığımızın bununla ilgili çalışması var ama daha ciddi önlemlerin alınmasını gönülden istiyoruz" dedi.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyleyen Okul Müdürü Rıdvan Eviz, "Bize hakaretler edildi. Öğretmenler ve idare olarak çok üzgünüz. Böyle bir olayı kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralanan Müdür Yardımcısı Muhammed Aksoy, "Bizim için de çok üzücü bir olay oldu. Özellikle öğretmenler gününden önce olması. Dün gelen 4 veli tarafından ben ve öğretmenlerimiz şiddete uğradık. Eğitimciler olarak tasvip etmediğimiz olaylar bunlar. Yani üzgünüz, bu tarz olayların yaşanmamasını istiyoruz. Biz işimizin başında olduğumuzu göstermek için bilinçli olarak okula geldik. Doktor arkadaşlar rapor alacak mısınız dedi, biz hayır dedik, işimizin başında olduğumuzu göstermek için okulda olacağız dedik" diye konuştu.

Öte yandan öğrencilere saldıranlardan Y.Ş.'nin Siverek ilçesinde kamu görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Gözaltındaki şahısların işlemleri devam ediyor.

Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri dövdüler! Şanlıurfa’da inanılmaz görüntü!
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