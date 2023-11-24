NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti

Geleceğin evlerinde kullanılan teknolojilerin görücüye çıktığı, Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH, 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Akıllı bina otomasyonunun ağırlıklı olduğu fuarda, sektörden birçok insanın İstanbul'da buluşması hedefleniyor.Bu yıl 6'ncısı düzenlenen A-Tech Fuarı'na geçen sene olduğu gibi bu sene de katılım sağlayan NE-AD Elektrik, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini özel hazırlanmış standında ağırladı.NE-AD, fuarda yoğun ilgiyle karşılaşırken sergilenen yeni ürünler ile de dikkat çeken firmalar arasındaydı.Yoğun AR-GE çalışmalarının ardından, gelişen teknolojik altyapı ve tüketici ihtiyaçlarına dönük olarak hazırlanan sıva üstü MULTIMA serisi; gerek şık görünümü gerek de teknik kullanım kolaylığı nedeniyle katılımcıların ilgi odağı oldu.Ürün portföyünü, yeniliklerini ve projelerini tanıtan NE-AD Elektrik, fuarda hem özel sektör hem de kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunarak iş bağlantıları gerçekleştirdi.Sektörden yoğun katılımın olduğu fuar, 26 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.