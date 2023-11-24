  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti

Açılış konuşmasını Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH, 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Sektörden öncü isimlerin katıldığı fuara NE-AD Elektrik yeni ürünleri ile damga vurdu.

Ekleme: 24.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti
Geleceğin evlerinde kullanılan teknolojilerin görücüye çıktığı, Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH, 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Akıllı bina otomasyonunun ağırlıklı olduğu fuarda, sektörden birçok insanın İstanbul'da buluşması hedefleniyor.

NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen A-Tech Fuarı'na geçen sene olduğu gibi bu sene de katılım sağlayan NE-AD Elektrik, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini özel hazırlanmış standında ağırladı.

NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti

NE-AD, fuarda yoğun ilgiyle karşılaşırken sergilenen yeni ürünler ile de dikkat çeken firmalar arasındaydı.

NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti

Yoğun AR-GE çalışmalarının ardından, gelişen teknolojik altyapı ve tüketici ihtiyaçlarına dönük olarak hazırlanan sıva üstü MULTIMA serisi; gerek şık görünümü gerek de teknik kullanım kolaylığı nedeniyle katılımcıların ilgi odağı oldu. 

NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti

Ürün portföyünü, yeniliklerini ve projelerini tanıtan NE-AD Elektrik, fuarda hem özel sektör hem de kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunarak iş bağlantıları gerçekleştirdi. 

NE-AD Elektrik A-TECH fuarında yeni ürünleri ile dikkat çekti

Sektörden yoğun katılımın olduğu fuar, 26 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.


Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten KKM ve vergi açıklaması! Türkiye'ye fon akışı ciddi şekilde artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
AK Parti Meclis'e sundu: 80 maddelik torba yasa geliyor!
Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi
Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...
Bakan Bolat 'çürük elmaları ayıklıyoruz' diyerek duyurdu: Yaklaşık 710 milyon lira ceza kesildi
İYİ Parti'de toplu istifa: 100 kişi birden ayrıldı
İşgalci İsrail'den Kudüs zulmü! Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahale
Muğla’daki susuzlukta CHP’li Belediyenin ihmalleri ortaya çıktı! Suyu yönetemediler
Bakan Fidan: Filistin'in yanında durmaktan asla geri durmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 73 milyar dolarlık 352 proje ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacak
Katil İsrail ordusundan kaçan kaçana! Tehditle tutuyorlar: Size en ağır cezayı veririz!
Milli Muharip Uçak KAAN için geri sayım başladı! MSB kaynaklarından dikkat çeken açıklama
İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...
Kan emici Siyonist! Gazze'de sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı, 300 nokta vuruldu
CHP'den yerel seçim açıklaması! Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum
Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

En az İstanbul kadar büyük: Dünya'nın en büyük buz dağı 35 yıl sonra hareket etti

En az İstanbul kadar büyük: Dünya'nın en büyük buz dağı 35 yıl sonra hareket etti

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım