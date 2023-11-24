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Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar Yargıtay tarafından hukuka aykırı bulundu. Nafaka alan tarafın talep etmediği halde nafakanın "yıllık enflasyon oranında artış" kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. Kararın gerekçesi bildirildi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 24.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nafaka artırımı için açılan davada, davacı talep etmediği halde mahkemece 'yıllık enflasyon oranında artış' kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2013'te boşandığı eşinden 788 lira yoksulluk, çocukları için de 450'şer lira iştirak nafakası alan kadın, enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirttiği nafakanın arttırılması için 2020'de dava açtı.

Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

NAFAKADA YILLIK ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAPILMASINI TALEP EDİLDİ

Davalı eski eş, davacı ile boşanmalarının ardından başka evlilik yaptığını ve geçindirmek zorunda olduğu bir ev olduğunu belirterek, davanın reddini, bu mümkün görülmezse nafakada yıllık enflasyon oranında artış yapılmasını talep etti.

HER YIL ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ...

Yargılamayı yapan Denizli 2. Aile Mahkemesi, yoksulluk nafakasının 880, iştirak nafakasının ise 700'er liraya yükseltilmesine ve rakamlarda her yıl enflasyon oranında artış yapılmasına karar verdi.

Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

KANUN YARARINA TEMYİZ İSTENDİ

Kararın istinaf mahkemesinde kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

KARAR KANUN YARARINA BOZULDU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararı kanun yararına bozdu.

Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, davacı kadının 'yoksulluk ve iştirak nafakasının arttırılması' adına dava açtığı, 'nafakalarda yıllık enflasyon oranında artış' talebinde bulunmadığı ifade edildi.

TALEP DIŞINDA BİR ŞEYE KARAR VERİLEMEYECEĞİ KAYDEDİLDİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında hakimin, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlı olduğuna işaret edilen kararda, talep dışında bir şeye karar verilemeyeceği kaydedildi.

Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

YASAYA AYKIRI BULUNDU

Dairenin kararında, 'Mahkemece davacı kadın tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde yoksulluk ve iştirak nafakalarına ileriki yıllarda yıllık artış uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.' denildi.
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