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Muğla’daki susuzlukta CHP’li Belediyenin ihmalleri ortaya çıktı! Suyu yönetemediler

Muğla’da yaşanan susuzlukta, Muğla Büyükşehir’in ihmallerinin olduğu Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Denetçi, yeraltı sularının korunamadığını, kayıp ve kaçakların önüne geçilemediğini vurguladı.

Muğla’daki susuzlukta CHP’li Belediyenin ihmalleri ortaya çıktı! Suyu yönetemediler
Ekleme: 24.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Muğla’daki susuzlukta CHP’li Belediyenin ihmalleri ortaya çıktı! Suyu yönetemediler
Muğla'da yaşanan susuzlukta, Muğla Büyükşehir'in ihmallerinin olduğu Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Sayıştay'ın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda, su konusunda tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.

YERALTI SULARI KORUNMADI

Raporda, MUSKİ'nin sondaj izni verilen kuyulardan faydalı tüketim miktarına ilişkin takip ve denetimlerin yapılamadığına yer verildi. Buna göre yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, izinsiz ve gereğinden fazla kullanılmasına engel olmak için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce sondaj izni verilen kuyulardan ne kadar su çekildiği veya hangi amaç için kullanıldığına ilişkin takip ve denetimlerin yapılamadığı görüldü. Raporda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışmayla saptanması sonucunda, hem kaçak su kullanımlarının önüne geçilebileceği hem de yeraltı sularının korunabileceği ifade edildi.

Muğla’daki susuzlukta CHP’li Belediyenin ihmalleri ortaya çıktı! Suyu yönetemediler

KAYIP VE KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Raporda ayrıca, su kayıplarını azaltmaya yönelik bazı faaliyetlerin tam olarak yerine getirilemediği kaydedildi. MUSKİ tarafından içme ve kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi, su temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrol edilmesi amacıyla yayımlanan mevzuat gerekliliklerinin tam olarak yerine getirilemediği görüldü. Raporda, Muğla'nın yılın büyük bölümünde su kullanan toplam nüfusun kayıtlı nüfusun üç ile beş katına kadar ulaşması nedeniyle yapılması gereken yatırımların finanse edilmesinin güçlüğü anlaşılabilmekle birlikte, içme ve kullanma suyu israfının önlenmesi için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kayıp ve kaçak oranlarının belirlenen yükümlülük seviyesine indirilmesi için çalışmalara hassasiyetle devam edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı belirtildi.

Muğla’daki susuzlukta CHP’li Belediyenin ihmalleri ortaya çıktı! Suyu yönetemediler
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