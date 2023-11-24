MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.'Teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz'Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.