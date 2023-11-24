Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinde İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kesimlerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli(40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.BURSA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıEDİRNE 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey kesimlerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 23°CParçalı bulutluANTALYA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıBURDUR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıMERSİN 12°C, 22°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKONYA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT 4°C, 13°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.BOLU 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.ARTVİN 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.ERZURUM -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutluHAKKÂRİ -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluMALATYA 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluVAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 5°C, 16°CParçalı ve az bulutluMARDİN 6°C, 12°CParçalı ve az bulutluSİİRT 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu