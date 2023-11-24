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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul'a pazar günü için kar alarmı veren Meteoroloji, bazı iller için de kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 24 Kasım hava durumu raporu...

Ekleme: 24.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinde İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kesimlerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli(40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey kesimlerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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