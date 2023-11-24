Mario Balotelli kaza yaptı! Hava yastıkları açıldı...

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi.BALOTELLI ÜLKESİNDE KAZA YAPTITedavi sürecini İtalya'da geçiren Mario Balotelli, Brescia şehrinde bir trafik kazası geçirdi. Polis yetkilisine dayandırılan iddiaya göre alkol muayenesine girmeyi reddeden Balotelli, ambulansla hastaneye götürüldü.HAVA YASTIKLARI AÇILDICan kaybının yaşanmadığı kazada Balotelli'nin aracı ağır hasar alarak bütün hava yastıkları açıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.Geçtiğimiz günlerde Milli Takım konusunda bir açıklama yapan Balotelli, 'Kendimi hâlâ İtalya'nın en iyi forveti olarak görüyorum ve milli takıma geri dönmek istiyorum.' demişti.