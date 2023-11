Katil İsrail ordusundan kaçan kaçana! Tehditle tutuyorlar: Size en ağır cezayı veririz!

İsrail'in Gazze katliamında insani ara başladı. Esir takası ve insani yardıma olanak sağlaması beklenen aranın başlamasıyla bölgede patlama sesleri azalırken İsrail medyasında yeni bir krizin alarmı verildi. İsrail güçleri, aranın ardından Gazze'yi yerle bir etmeye devam edeceklerini açık açık duyururken İsrail ordusunda firar krizinin yaşandığı ortaya çıktı. Yeni yasaların çıkacağına işaret eden kaynaklar İsrail ordusundan kaçanlar için ağır yaptırımların an meselesi olduğunu vurguladı.

Gazze soykırımında insani ara başladı. Hamas'la işgalci İsrail güçleri arasında varılan esir takası anlaşması doğrultusunda Gazze'ye yönelik saldırılar 4 günlüğüne durduruldu. Çatışmalara insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.İnsani aranın başlamasının ardından Gazze'ye yakın İsrail şehri Sderot'un açıklarında duyulan silahlı çatışma, şiddetli patlama sesleri azalırken İsrail ordusundan Gazze saldırılarının devam edeceğine dair açıklamalar gecikmedi.İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının 'nihai' olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti.Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek 'asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini' iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi.Uzlaşının genel hatlarının, nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, 'Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, (Gazze'de) savaşa devam edecek.' dedi. İsrail ordusunun verdiği kayıplar hakkında da bilgi veren Hagari, 7 Ekim'den bu yana toplamda 392 askerin öldüğünü söyledi ancak kara harekatının başlamasından bu yana (27 Ekim) kaç askerin öldüğüne dair ayrıntı paylaşmadı.İsrail'in Gazze soykırımının insanlık dışı ayrıntıları her geçen gün daha da görünür hale gelirken, katiller ordusunun destekçileri de birer birer geri çekilmeye başlamıştı. Katliamın ilk gününden bu yana İsrail'e olan açık desteğini dünyaya duyurmaktan geri kalmayan ABD, söylemlerini birden bire tersine çevirmişti.Gazze'de yaşanan sivil katliamını normal bulduğunu defalarca açıklayan ABD, son günlerde 'sivillerin öldürülmemesi için elimizden geleni yaptık ancak İsrail bizi dinlemedi' demeye başlamıştı.İsrail'e ilk günden bu yana destek veren birçok Batı ülkesi de çark ederek insani aradan memnun olduklarını ve kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması için çaba sarfedeceklerini dile getirmeye başladı. Katil İsrail'e Batı desteği giderek azalırken yeni bir kriz baş gösterdi.İsrail medyasında yer alan haberlere göre katiller ordusu büyük bir krizin eşiğinde. Ülke medyasında yayımlanan habere göre, İsrail'de cepheden kaçan askerlerin sayısı giderek artmaya başladı. Son rakamlara göre 2 bin İsrail askeri cepheyi terk ederek kayıplara karıştı.Firar eden askerilerin sayısının her saat başı arttığını belirten kaynaklar, bu firarların hükümette telaşa yol açtığını belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze saldırılarından kaçan askerlere ağır cezalar uygulanacağını belirtti.Ülkede cepheye gitmeyi reddeden askerlerin sayısının artması nedeniyle hükümet, sert yasalar çıkarma kararı aldı. Buna göre İsrail askeri savcılığı artık firar edenler için hapis cezasını doğrudan yürürlüğe sokacak.İsrail askeri yetkilileri, cepheye gitmeyen askerlere çağrıda bulunarak 'Katı ceza politikası yürürlüğe girmeden önce birimlerinize acilen rapor verin. Teslim olanlara yeni bir fırsat penceresi açılacak.' İfadelerini kullanarak firar edenleri dönmeye ikna etmeye çalışıyor.