İzmir'de iş yeri küle döndü! Kundaklama iddiası gündemde

Bir iş yerinde çıkan ve üst kattaki evlerin de hasar gördüğü yangında, kundaklama iddiası olduğu öne sürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde akşam saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi...



Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazına gelen iki kişi, kundaklayarak kaçtı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hem dükkan hem de apartmanda hasar



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi.



Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu.



İş yerinde inceleme yapıldı



Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, iş yerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.