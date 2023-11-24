İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.
Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.
Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.