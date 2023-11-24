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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 38 gözaltı

İstanbul’da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 24.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 38 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütü Gençlik Yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 17 şüphelinin, örgüt tarafından ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması ile tren-hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesine ilişkin örgüt içerisinde görevlendirildiği belirlendi.

Bazı şüphelilerin söz konusu eylemler için para finans ettiği öğrenilen soruşturmada, ayrıca 26 şüphelinin de bu faaliyetlere katıldığı tespit edildi. Toplamda 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.
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