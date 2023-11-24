İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.İsrail ile Hamas, esir takası konusunda anlaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin bu sabah 08.00'de başlayacağını duyurmuştu.Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak.Gazze'ye yönelik insani yardım da ateşkes ile birlikte başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ateşkesin kalıcı olmasının amaçlandığı da belirtildi.Gazze'de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | VideoAnlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı. Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt tırının gireceğini ifade etti.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'den daha fazla esirin serbest bırakılmasını sağlayacak yeni bir anlaşma için müzakerelere devam etmeyi umduklarını söyledi.Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak.50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Takas edilecek esir ve mahkumlar, kadın ve çocuklar arasından seçildi.İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden, Gazze kentine ve kuzey bölgelerine dönmeye çalışan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı.Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü, çoğu ayağından olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.Yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyini ayıran Gazze kenti çevresindeki Şehitler Kavşağı'ndan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğünü bildirdi.