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İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...

Siyonist İsrail'in tam 49 gündür devam eden katliamlarının ardından 4 günlük ateşkes ve rehine takası süreci başladı. İlk rehine grubunun saat 17.00'da bırakılacağı bildirilirken İngiliz Financial Times, İsrail'in itirafını okuyucuları ile paylaştı. Gazeteye konuşan 2 İsrailli yetkili istihbarat bilgilerinin neden göz ardı edildiğini anlattı.

İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...
Ekleme: 24.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...
Siyonist İsrail ile Hamas arasında 4 günlük ateşkes ve rehine takası konusunda anlaşma sağlandı. son ana kadar saldırılarını devam ettiren İsrail'den ise çarpıcı bir itiraf geldi. İngiliz Financial Times'da yer alan bir habere göre, İsrail istihbarat bilgilerini göz ardı etti.

Financial Times'da yer alan bir habere göre, İsrailli üst düzey askeri istihbarat yetkilisi, 7 Ekim'deki Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu öngören ayrıntılı uyarıyı 'hayali bir senaryo' olarak nitelendirerek reddetti.

İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...

Aksa Tufanı Operasyonu'ndan haftalar önce Hamas'ın çeşitli yerlerdeki sınır karakollarını havaya uçurmak, İsrail topraklarına girmek ve kibbutzimleri ele geçirmek için eğitim aldığı da dahil olmak üzere özel uyarılar yapılmasına rağmen raporun reddedildiği yazıldı.

Uyarıların düşük rütbeli askerlerden gelmesi nedeniyle ordunun harekete geçmediği açıkça itiraf edilirken konuya aşina ikinci raporun ise disiplin cezasına varan bir tartışma konusu haline geldiği ifade edildi.

İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...

İsrail Savunma Kuvvetleri, 'komutanlarının ve askerlerinin tamamen Hamas'ı yenme misyonlarına odaklandıklarını' vurgularken bu uyarının yerine getirilmemesinin nedeninin 1973'teki istihbarat başarısızlıklarından sonraki tartışmaları tekrarladığına dikkat çekildi.

İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...

İki yetkili de uyarıların yalnızca düşük rütbeli askerlerden geldiği için değil aynı zamanda İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik tam bir abluka hedefi ile de çeliştiği için dikkate alınmadığı belirtildi.

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