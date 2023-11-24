İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şehit polis Ferhat Arslan'ın kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım ile geçen yıl İstanbul'da bir araya geldiği anlara ilişkin görüntülere yer vererek, 'Kübra öğretmenimiz mesleğinin ilk günü öyle duygu dolu bir olay yaşadı ki, üzerinden yıllar geçse de unutulmaz.' ifadesini kullandı.Bakan Yerlikaya, paylaşımında tüm öğretmenlerin gününü de kutlayarak, 'Başta, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit düşen, şehit evladı olan, ebediyete irtihal eden, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Kübra Öğretmenimiz ve tüm öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü'nü' tebrik ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında en büyük hayallerinden birinin öğretmen olmak isteğini dile getiren öğretmen Kübra Nur Yıldırım'ın şu sözleri yer aldı:'Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği geldi. İlk kazandığım zaman çok mutlu olmuştuk ailecek. Babam benden daha çok sevinmişti hatta. İşte nasıl gidelim, şurada kalalım, bunu yapalım falan diye öyle büyük bir çocuksu heyecana sahip olmuştu o gün de. Babam 10 Mayıs 2016'da şehit olmadan önce biz onunla şöyle bir muhabbet etmiştik ve o muhabbet sırasında bana, 'Seninle ilgili en büyük hayalim öğretmen olarak seni atanmış olarak görmek ve en arka sırada seni ders anlatırken izlemek.' demişti.'Atandığı bir köy okulunda derse girdiğinde ilginç bir olay yaşadığını da aktaran Yıldırım, şunları belirtti:'İlk girdiğim sınıf ve derse girdiğimde yoklama alarak tanışıyoruz öğrencilerle. Sonra listede Ferhat Arslan ismini gördüm. Şok oldum. Dolayısıyla çok şaşırdım 'Ferhat Arslan burada mı?' dedim. 'Evet' dedi biri, en arkadan gülümseyerek el kaldırdı. 'Buradayım öğretmenim.' dedi. Babam bana vermiş olduğu sözü tuttu. Dolayısıyla bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Çok mucizevi bir olaydı benim için. Unutamadığım anılarından biridir. Orada Ferhat Arslan'ın olması ve 'Burada' demesi. İşte Bakara suresinde bahsedilen ayet aklıma geldi hemen. 'Siz onlara ölü demeyiniz. Onlar ölü değillerdir ama siz bunu anlayamazsınız.''Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, şehit Ferhat Arslan'ın fotoğraflarına da yer verildi.