Hac kayıtlarında son gün! İşlemler bugün sona eriyor

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor.Milyonlarca hacı adayı, kutsal topraklara ulaşmak için hac kayıtları tamamladı.Yapılan kura çekimi sonrası 2 milyon 473 bin 65 kişiden 83 bin 430 kişi hacı adayı olmaya hak kazandı.Sonuçların açıklanmasının ardından başlayan kayıt işlemlerinde ise bugün son.Diyanet İşleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan 'Hac İşlemleri' dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.