Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 73 milyar dolarlık 352 proje ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine başlandı.Komisyonda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan ve toplam yatırım tutarları 73 milyar doları bulan 352 yatırım projesi ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;"Ülkemiz Dünya Bankası Devlet Teknolojileri Olgunluk Endeksi’nde 198 ülke arasında ilk yüzde 35’lik dilime girmiş ve ‘GovTech Liderleri’ olarak nitelendirilen A grubunda diğer 68 ülke ile birlikte yer almıştır.Avrupa Komisyonu 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu’nda ülkemiz 35 ülke arasında ilk kez 10. sırada yer almıştır. Ayrıca bu raporda ülkemiz; kullanıcı desteği ve dijital posta kutusu alt kırılımlarında 100 tam puan alarak genel sıralamada; Fransa, Almanya, Norveç, İspanya, İtalya ve İsveç gibi ülkeleri geride bırakmıştır" dedi.2022 yılının başından itibaren yatırım kararı alınan 65 yatırım projesinin toplam yatırım tutarı 11,1 milyar dolar ve toplam istihdam potansiyeli 14 bin 125 kişidir.Bu projeler, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 19 ülkeye aittir. 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, Yatırım Ofisi bünyesinde toplam 287 yatırım projesi takip edilmektedir. Söz konusu projelerin toplam yatırım değeri yaklaşık 62 milyar dolar olup 89 bin kişiye istihdam sağlama potansiyeline sahiptir.Ulusal Staj Programı ile bu yıl 180 bini aşkın, toplamda ise 340 binden fazla üniversite öğrencimize çoğunluğu kamuda olmak üzere staj imkanı sağlanmıştır.