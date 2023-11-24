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Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yetişen deniz salyangozu, bölgenin en büyük gelir kapısı haline geldi. Bunu duyan balıkçılar günün ilk ışıklarında denize açılarak karış karış deniz tabanını tarıyor. Tonlarca avlanan salyangoz, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin ilgisini çekiyor. Kullanım alanları ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 24.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar
Türkiye'de Sakarya'nın Kocaali ilçesinde deniz salyangozu toplamak için günün ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, algarna (çerçeve ve ağdan oluşan av aracı) ağlarıyla deniz tabanını tarıyor.

'15 SAAT SÜRÜYOR'

Yaklaşık 15 saat süren zorlu mesainin ardından çıkarılan ürünler, büyüklük standartlarına göre ayrılıyor.

Kriterleri karşılayan deniz salyangozları kamyonlara yüklenerek işlenmek üzere Sinop ve Ordu'daki fabrikalara gönderilirken, küçük olanlar ise doğal ortamlarına geri bırakılıyor.

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

AVRUPA VE UZAK DOĞU ÜLKELERİNE SATILIYOR

Karadeniz'in zorlu şartlarıyla da baş etmek zorunda olan balıkçıların avladığı tonlarca salyangoz, işlendikten sonra Güney Kore'den İspanya'ya kadar Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine satılıyor.

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

SERAMİK, KOZMETİK VE YEM SANAYİSİNDE KULLANILIYOR

Deniz salyangozunun kabuklarından da seramik, kozmetik ve yem sanayisinde istifade ediliyor.

Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bayram Ali Kaya, 1 Eylül 2023 itibarıyla başladıkları salyangoz avcılığının hava şartlarından etkilendiğini anlattı.

'GÜNDE 400 KİLOGRAM DENİZ SALYANGOZU ÇIKARILIYOR'

Bayram Ali Kaya, kooperatife bağlı 30 teknenin aktif şekilde avlandığını, hava şartlarına bağlı olarak tekne başına günde 400 kilogram deniz salyangozu çıkarıldığını bildirdi.

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

'TOPLANAN SALYANGOZUN TAMAMI İHRAÇ EDİLİYOR'

Salyangoz avcılığının bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını belirterek, 'Toplanan salyangozun tamamı ihraç ediliyor. İç pazarda tüketim yok' dedi.

Bayram Ali Kaya, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları en büyük zorluğun, Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın girişindeki mendireklerin kısalığı olduğunu kaydederek, sağlıklı avcılık yapabilmeleri için mendireklerin uzatılması gerektiğini söyledi.

'SABAH SAAT 5'TEN AKŞAM 8'E KADAR AVLIYORUZ'

Baba mesleğini sürdüren balıkçı Hüseyin Tan, sabah saat 5'ten akşam 8'e kadar avlandıklarını, denize bıraktıkları standart ölçülerdeki algarna ağlarını 40 ila 60 dakika arasında süren dip taramasının ardından çektiklerini söyledi.

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

35 yıldır balıkçılık yapan Abdullah Tan da istavrit, barbun gibi balıkları eylülden yıl başına kadar avladıklarını belirtti.

'DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR'

Abdullah Tan, mevsim şartları ve balığın bolluk oranına göre daha çok kazandırdığı ve garanti olduğu için salyangoz avını tercih ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

'ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ DAHA GARANTİ'

'1 aydan bu yana hava koşulları nedeniyle 5 gün denize çıkabildik. Önümüz kış, deniz salyangozu balığa göre biraz daha garanti.'

'Salyangoz, gönderdiğimiz fabrikalarda haşlanıp şoklandıktan sonra paketlenerek ihraç ediliyor.'


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