Bakan Tekin ve öğretmenlerden Anıtkabir'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tekin, şunları yazdı:"Başöğretmenimiz aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul edişinizin 95'inci yıl dönümünde, yurdumuzun dört bir yanından gelen, geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız. En onurlu mesleğin mensupları olarak Cumhuriyetimizin ideallerine ulaşmak için şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, her bir evladımızı istikbalimizin birer meşalesi telakki ederek çalışmaktayız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz ve 'Türkiye Yüzyılı' idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte, bizlere verdiğiniz 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefine azim ve kararlılıkla ilerlemekteyiz. Yarınlarımızın mimarı öğretmenlerimiz, köklü tarihimizden aldığı güçle, sizin çizdiğiniz yolda evlatlarımızı vatan, millet ve Cumhuriyet sevgisiyle yetiştirmeye, ilmin ve irfanın rehberliğinde aydınlatmaya devam edeceklerdir. Ruhunuz şad olsun."