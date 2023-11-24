Bakan Ali Yerlikaya paylaştı! 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.Sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla örgüt mensupları tek tek yakalanıyor.Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.Bakan Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarına yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-29' Operasyonu kapsamında Bölücü Terör Örgütü Mensubu (BTÖ) 39 şüpheli şahıs yakalandı.Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristleri ve onların iş birlikçilerini inlerinde yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu'da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahıs yakalandı.BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.