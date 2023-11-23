Yargıtay’dan Yeşil Sol Parti kararı: İsminin değiştirilmesine ret geldi!

Yargıtay, Yeşil Sol Parti'nin isminin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirmesini reddetti. Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtildi.

HDP, Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adını andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu değerlendirmesinde bulundu.Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi.