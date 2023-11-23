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Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!

İsrail Gazze'de soykırıma başladığı günden bu yana bölgede 6 binden fazla çocuk ve bebeği katletti. Bebek ve çocukları öldürmeyi "saldırıların doğal sonucu" olarak gören İsrail güçleri, uluslararası tepkilere rağmen bebekleri öldürmekten geri durmadı. ABD'de yaşayan ünlü Yahudi Prof. Norman Finkelstein, Siyonist İsrail'in çocukları hedef almasıyla ilgili sert sözler kullandı.

Ekleme: 23.11.2023 - 13:07 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
İsrail Gazze soykırımına tüm gücüyle devam ediyor. Hamas'la esir takası konusunda anlaşmaya varan ancak buna rağmen saldırılara insani ara vermeyen İsrail, daha çok sivil öldürmekten geri durmadı.

Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!

Esir takası başlayana kadar öldürmekten vazgeçmeyeceğini açık açık ortaya koyan İsrail, 7 Ekim'den bu yana 15 bine yakın sivili katletti. 6 binden fazla bebek ve çocuk da katledilenlerin arasında yer aldı. Saldırıların başladığı ilk günden bu yana çocukların ölmesinin oldukça normal olduğunu söyleyen İsrail, uluslararası tepkilere rağmen sivil yerleşimleri ve hastaneleri hedef almaktan vazgeçmedi.

Siyonistlerin katliam politikasıyla ilgili konuşan ABD'de yaşayan ünlü Yahudi Prof. Norman Finkelstein, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!

'İSRAİL'İN ÇİM BİÇME POLİTİKASI'

Siyaset bilimci Norman Finkelstein, İsrail'in 'çim biçme' politikası benimsediğini söyledi. Finkelstein, işgalci İsrail hakkında tüyler ürperten bir açıklamada bulundu. İsrail'in yıllardır sistematik şekilde aynı işgal politikasını uyguladığını belirten Norman Finkelstein, 'İsrail, Gazze'de çocukları öldürmeyi 'Çim biçmek' olarak adlandırıyor. Bu ne anlama geliyor, biliyorsunuz.' diye konuştu.

Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!

'Kelimenin tam anlamıyla her birkaç yılda bir İsrail 'Gazze'de çimleri biçmek' olarak adlandırdığı bir politika izliyor.' diyen Finkelstein, 'Bu ifadeyi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Ama ben bu deyimi yıllardır duyuyorum ve kimse bu deyim karşısında kılını bile kıpırdatmıyor.' İfadelerini kullandı.

Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!

Finkelstein, '2008, 2009'daki operasyonlarda 'çimleri biçtiler' ve 350 çocuğu öldürdüler. 2014'teki Koruyucu Hat Operasyonu'nda 'çimleri tekrar biçtiler' ve 550 çocuğu öldürdüler. Ve şimdi yine çimleri biçiyorlar ve bugüne kadar 4000 çocuğu öldürdüler.' Sözleriyle İsrail'in çocuk katliamlarını nasıl gördüğünü anlattı.


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Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
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