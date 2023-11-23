Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!

Cumhuriyet Halk Partisi, birbirine benzemeyen tüm partileri topladı. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak için her birine bakanlık ve vekillik dağıttı.Bir PKK'nın siyasi kolu HDP ile el sıkıştı, bir Zafer Partili Ümit Özdağ ile anlaştı. Ancak 14 ve 28 seçimlerinde yine hüsranı yaşadı. Tarihi seçimlerin ardından istifası istenen ancak koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan kurultayda görevden alındı.Seçimin ardından en çok tartışılan konu ise Kemal Kılıçdaroğlu ise Ümit Özdağ'ın yaptığı gizli anlaşmaydı. Özdağ'ın ifşa ettiği gizli protokolde, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verdiği ortaya çıktı. Bu durumdan haberi olmayan koalisyon ortakları ise Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.Her fırsatta CHP'li isimlerin bile eleştirdiği o protokolü Ümit Özdağ paylaştı. İki metinden oluşan protokolde, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri ile iki bakanlık verdiği ortaya çıktı.Ayrıca güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bakan yardımcılıklarının da Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi de metinde yer aldı.Ümit Özdağ, açıklamasında protokolden rahatsız olduğunu açıklayan Özgür Özel'i de hedef aldı.Genel Başkan seçildikten sonra HEDEP'li isimlerin yanından ayrılmayan Özel için 'Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır' ifadelerini kullandı.