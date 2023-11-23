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Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!

Kemal Kılıçdaroğlu, sırf seçim kazanmak için birbirine benzemeyen tüm partileri topladı. Hepsine bakanlık ve vekillik dağıttı. Ancak yine hüsrana uğradı. Seçimlerin ardından Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun gizli protokol ile kendisine 3 bakanlık verdiğini açıkladı! Koalisyonu karıştıran o protokolün görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. HEDEP'lilerin yanından ayrılmayan yeni genel başkan Özgür Özel'e de sert çıktı: Ders çıkarmamış!

Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
Ekleme: 23.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
Cumhuriyet Halk Partisi, birbirine benzemeyen tüm partileri topladı. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kazanmak için her birine bakanlık ve vekillik dağıttı.

Bir PKK'nın siyasi kolu HDP ile el sıkıştı, bir Zafer Partili Ümit Özdağ ile anlaştı. Ancak 14 ve 28 seçimlerinde yine hüsranı yaşadı. Tarihi seçimlerin ardından istifası istenen ancak koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan kurultayda görevden alındı.

PROTOKOL KOALİSYONU KARIŞTIRMIŞTI!

Seçimin ardından en çok tartışılan konu ise Kemal Kılıçdaroğlu ise Ümit Özdağ'ın yaptığı gizli anlaşmaydı. Özdağ'ın ifşa ettiği gizli protokolde, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık verdiği ortaya çıktı. Bu durumdan haberi olmayan koalisyon ortakları ise Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

İŞTE VERİLEN BAKANLIKLAR...

Her fırsatta CHP'li isimlerin bile eleştirdiği o protokolü Ümit Özdağ paylaştı. İki metinden oluşan protokolde, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri ile iki bakanlık verdiği ortaya çıktı.

Ayrıca güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bakan yardımcılıklarının da Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi de metinde yer aldı.

Ümit Özdağ, açıklamasında protokolden rahatsız olduğunu açıklayan Özgür Özel'i de hedef aldı.

Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!

ÖZDAĞ: ANLAŞILAN ÖZEL HATALARDAN DERS ÇIKARMAK YERİNE...

Genel Başkan seçildikten sonra HEDEP'li isimlerin yanından ayrılmayan Özel için 'Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye'nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır. Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır' ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
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Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
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