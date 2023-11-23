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Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Hamas ile bugün beklenen esir takasının cuma gününden önce başlamayacağını duyurdu. Böylelikle 4 günlük ateşkes de ertelenmiş oldu.

Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Ekleme: 23.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Orta Doğu'da savaş durmak bilmiyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi sistematik olarak vurmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki siviller, hemen her gün gece-gündüz demeden bombardımana uğruyor.

Can kaybında bilanço giderek artarken, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu açıklandı.

Rehine takasında anlaşmaya varıldı

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken İsrail'in Hamas'la rehine pazarlığı, sonunda sonuç verdi.

Rehinelerin aileleri tarafından İsrail'de oldukça tepki toplayan Başbakan Netanyahu, Hamas'la anlaştı. Hamas dört günde 50, İsrail ise 150 rehineyi serbest bırakacak.

Rehine ve ateşkes için tarih değişti

Yapılan anlaşmaya göre, bugün saat 10.00'da rehine takasının yapılacağı belirtildi.

Filistin medyasının bildirdiğine göre, ateşkes için bekleyiş devam ederken, perşembe günü erken saatlerde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus, İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ın elindeki en az 50 İsrailli ve yabancı rehinenin serbest bırakılmasıyla ilgili sürecin ilerlediğini ancak bunun cuma gününe kadar gerçekleşmeyeceğini belirtti.

'24 saatlik gecikme'

İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberlere göre, çatışmaların durdurulması da perşembe günü başlamayacak.

Gecikmeye neyin sebep olduğu belli değil. Anlaşmanın perşembe gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Mısırlı bir güvenlik kaynağı Reuters'a verdiği demeçte, arabulucuların başlangıç saatinin sabah 10.00'da olmasını istediklerini söyledi.

İsrail'in kamu yayıncısı Kan, anlaşmanın Hamas ve arabulucu Katar tarafından imzalanmaması nedeniyle 24 saatlik bir gecikme yaşandığını öne sürdü.

'Cuma gününden önce herhangi bir takas planlanmıyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bir yetkilinin ifadeleri aktarıldı:

'Medya dışında kimse yarın bir açıklama yapılacağını söylemedi. Rehinelerin ailelerinin karşı karşıya olduğu belirsizlik nedeniyle cuma gününden önce herhangi bir takasın planlanmadığını açıkça belirtmek zorunda kaldık.'

ABD'li yetkililere göre, aralarında üç yaşındaki Abigail Mor Idan'ın da bulunduğu üç Amerikalı, serbest bırakılması planlanan 50 rehine arasında yer alıyor.

Serbest bırakılan her 10 rehine için çatışmalara fazladan bir günlük ara verilecek.
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