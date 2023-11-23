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Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi

Siyonist İsrail, Gazze'de yine masum ve savunmasız sivilleri hedef aldı. "Ne kadar öldürürsem o kadar iyi" diyen terör devleti yine sivillere bomba yağdırdı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
Ekleme: 23.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin 'sürekli ilerleme kaydettiğini' ifade eden Hanegbi, 'Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak.' ifadesini kullandı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu 'gecikme' olarak değerlendirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, 'Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği' belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi

İsrail devlet televizyonu da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun perşembe günü saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşının 23 Kasım saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.

Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA REHİNE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi

İŞTE 47. GÜNDEKİ SALDIRILAR

Siyonist İsrail rejimi, Gazze'yi yoğun bombardımana tabi tutarak katliamlarını sürdürdü. Gazze Şeridi'ne yapılan aralıksız saldırılar sonucu 59 kişi hayatını kaybetti. İşte 47. gündeki saldırılar:

İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir ev hedef alındı, 9 kişi saldırıda şehit oldu.

Han Yunus kentinde bulunan bir binaya hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Batı Şeria'da da 7 Filistinli öldürüldü. Sivillerin kullandığı Selahaddin yolu da bombalandı.
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