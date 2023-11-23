Siirt’te maden ocağında göçük: 3 ölü

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybetti.Olay yerinde çalışmalar sürüyor.