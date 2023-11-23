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Polat’ın ceketiyle yakalanan Şule, savcılığa koştu: Gizlice çekip, özel hayatımı ihlal ettiler

Polat ailesine en yakın isimlerden biri olarak bilinen Dilan Polat’ın yardımcısı Şule U., lüks bir AVM’de bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülendi. Şule’nin üzerindeki pahalı marka ceketin ise Dilan Polat’a ait olduğu iddia edildi. Yayınlanan video sonrası özel hayatının ihlal edildiğini ileri süren yardımcı Şule, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 23.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Polat’ın ceketiyle yakalanan Şule, savcılığa koştu: Gizlice çekip, özel hayatımı ihlal ettilerEKOL TV'den Dilek Yaman'ın haberine göre; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, günler önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü çift, şimdilerde cezaevine hayatlarına devam ederken Polat'ın hikayelerinde sık sık görülen yardımcısı Şule ise gözaltına alınmadı, çocuklara bakmak için Polatların evinde kalmaya devam etti.

“ÇOCUKLARIN YANINDAYIM'

Şule U., geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yaptığı bir paylaşımla çocukların yanında olduğunu açıkladı. Şule, yaptığı paylaşımda, 'Allahtan korkun, ben yaşıyorum ve kimseyi bırakmadım. Zamana bıraktım ve Milan'layım. Bu altınlar paralar verildiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığımız zaman buradaysam, en zor ağır günde de buradayım. Kendimi çocukların yanına bıraktım' şeklinde konuştu.

Polat’ın ceketiyle yakalanan Şule, savcılığa koştu: Gizlice çekip, özel hayatımı ihlal ettiler

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu paylaşımın ardından Şule U., bir AVM'de gezerken görüntülendi. Maysa isimli bir TikTok hesabı, AVM'de gezdiği esnada mağazaların birinde Şule'yi gördüğünü söylediği bir video paylaştı. Görüntülenen genç kadının, Dilan Polat'a ait pahalı marka ceket giymişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Şule U., savcılığa koştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kadın, kıyafetin kendisine Dilan Polat tarafından verildiğini, Polat'ın eski kıyafetlerini kendisine kullanması için verdiğini ve ceketi izinsiz kullanmadığını belirtti. Şule U., kendisini gizlice videoya çeken sosyal medya kullanıcısının ise özel hayatını ihlal ettiğini, yayınlanan video sonrası cezaevindeki Dilan Polat'ın kıyafetlerini izinsiz giyiyormuş algısı yaratarak diğer kullanıcıların iftirasına maruz kalmasına neden olduğunu ifade etti. Genç kadının şikayeti sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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