  • USD: 28,76 - 28,81
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!

CHP'de isimler değişti, ancak zihniyet aynı kaldı. Yeni genel başkan Özgür Özel, koltuğa oturur oturmaz HEDEP'lilerin yanından ayrılmadı. Önceki akşam da gittikleri konserde Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öperek övgüler yağdırdı. Özgür Özel'in bu hamlesine kendi partisinden bile tepki yağdı. Suskunluğunu bozan Özel'in savunması ise tam bir skandaldı: Pişman değilim yine olsa yine giderim

Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
Ekleme: 23.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonra erdi. CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel, uğruna gözyaşları döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna yerleşti.

Ancak Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla CHP'de yalnızca isimlerin değiştiğini, zihniyetin ise aynı kaldığını gösterdi.

Genel Başkan olur olmaz terör destekçisi HEDEP'lilerin yanından ayrılmayan Özgür Özel, her fırsatta 'ittifak' mesajı verdi.

Geçtiğimiz hafta Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ı konserine gitti. Konserin ardından Türk düşmanı sanatçıya çiçek uzatıp elini öptüğü anlar, tepki çekti.

Yaptığı çıkışlarla partilileri bile kızdıran Özgür Özel, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Duvar'a röportaj verdi.

Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!

O FOTOĞRAFI BÖYLE SAVUNDU: PİŞMAN DEĞİLİM!

Tepki çeken Pervin Chakar konseri fotoğrafıyla ilgili pişman olmadığını bir daha olursa yine gideceğini söyledi. Özel, 'Hiç pişman değilim. Pervin Chakar'ı biliyordum ama hiç canlı dinlememiştim.

Ben konsere gittim, pişman değilim. Dinledim, çok keyif aldım. Bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim. Ben bir kadın sanatçının çiçek verilirken elini uzattığında elini öpmenin hiç yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Pervin Chakar'ın elini öpmeyi, sanata, sanatçıya ve taşıdığı kimliklere verilen değer olarak görüyorum' dedi.

Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!

İYİ PARTİ'YE MESAJ YOLLADI

Eski ortaklarına ittifak çağrısı yapan Özgür Özel, 'İYİ Parti iş birliği yapmama konusunda kararlıysa buna saygı duymak durumundayız. Üstüme düşen ne varsa onu yapacağım' diyerek Meral Akşener'e mesaj gönderdi.

HEDEP İLE İTTİFAK YAPACAĞINI İLAN ETTİ

Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile ortaklık yapacaklarını da ilan etti. HEDEP ile görüşmeleri kapalı kapılar ardında değil açık açık yapacağını da söyleyen Özgür Özel, 'Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek. Bir iş birliği yapıyorsak görünür olacağını söylüyorum. Görünmeyen bir şeye de kimsenin inanmamasını talep edeceğim' dedi.

Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!

'İLK SEÇİMDE BIRAKIRIM'

Özgür Özel başarısız olması durumunda görevi bırakmaya hazır olduğunu da dile getirdi. 'İlk genel seçimde eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım' dedi.

Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
MSB'den 'İncirlik' iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
İzmir'de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı
Zonguldak’ta batan gemide can kaybı 2’ye yükseldi
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'den iddialı çıkış: Kaybedersem bırakırım
Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Evlenecek gençlere kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha! PKK'nın mühimmatçısı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
MİT'ten operasyon: FETÖ'nin kilit ismi yakalandı
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor