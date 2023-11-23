Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji bugün için hangi uyarıları yaptı? İllerde hava nasıl olacak? İşte 81 il için hava durumu tahminleri...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 22°CÇok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°CParçalı bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı bulutluBURDUR °C, 17°CParçalı bulutluMERSİN °C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisliHAKKÂRİ °C, 9°CParçalı bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 12°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutlu