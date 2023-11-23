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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım hava durumu tahminlerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre 2 ilde kuvvetli yağış, yükseklerinde ise kar bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve il il hava durumu tahminleri...

Ekleme: 23.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji bugün için hangi uyarıları yaptı? İllerde hava nasıl olacak? İşte 81 il için hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.


HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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