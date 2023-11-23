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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Alınacak faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Ekleme: 23.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Kasım ayı faiz kararına çevrilmiş durumda.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak.

Banka son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına giderek, politika faizini yüzde 35'e yükseltti.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDE

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
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