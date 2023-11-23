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Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı Merkez Bankası açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Aralık ayında değişiklik olmayacaktır" denildi.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
Ekleme: 23.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
TCMB Para Politikası Kurulu'nun yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımının ardından, para politikasına ilişkin yeni adımlar attı.

Banka, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında Aralık ayında değişiklik olmayacağını duyurdu.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı

TCMB'nin açıklaması şöyle:

'Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı

Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir.

Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
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