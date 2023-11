KARAASLAN’DAN “24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ” MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.“Öğretmenlik, bir yaşama dokunmaktır. Herkesin hayatında unutamadığı, örnek aldığı, tavsiyeleri doğrultusunda yaşamını biçimlendirdiği bir öğretmeni vardır. Fedakârlıklarıyla, gayretleriyle, sabrıyla, vatan sevgisiyle öğretmenlerimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamakta, evlatlarımızı her alanda donanımlı şekilde yetiştirmekte, bilgi, birikim ve tecrübesiyle yol göstermektedir.Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarlarımız döneminde öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmelerine imkân tanıyacak tarihi nitelikte adımlar attık. Ülkemizde eğitim öğretime erişimin önündeki engelleri kaldırdık. Anaokulundan üniversiteye her seviyede çok sayıda eğitim kurumunu ülkemize kazandırdık. Sınıflarımızı teknolojinin son imkânlarıyla buluşturduk. Okullarımızı sadece derslikleriyle değil kütüphaneleriyle, spor salonlarıyla, laboratuvarlarıyla modern imkânlarla donattık. Eğitim altyapısını geliştirirken bütçede en önemli payı eğitime ayırdık. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmenimizin yüzde 80'i AK Parti dönemimizde, son 21 yılda atanmıştır. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayali olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkardık. Bu kanun, öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunacak bir kariyer sistemi inşa etmekle birlikte mali ve sosyal haklarını da iyileştirmeyi amaçlamaktadır.Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda her alanda olduğu gibi eğitimde de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, başarının ve değerlerin yüzyılı haline getirebilmek için toplumun tüm fertleriyle birlikte öğretmenlerimize de tarihi sorumluluklar düşmektedir.Bu düşüncelerle; milli ve manevi değerlerine bağlı, farklı alanlarda ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil edecek, sanatta, sporda, edebiyatta, bilim ve teknolojide dünyaya yön verecek donanıma sahip nesiller yetiştirmek için çalışan kıymetli öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Arzu Özsoy ve Ayşenur Alkan gibi gencecik yaşında hain terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi minnetle anıyor, vatanımızın dört bir köşesinde görevini ifa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.”