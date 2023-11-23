İzmir'de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşları zamanında yatmayınca olan yine vatandaşa oldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü son olarak maaşların geçtiğimiz Cuma günü yatacağına dair söz vermesine rağmen maaşlar yine yatmayınca işçiler yaşananlara isyan etti.Yaşanan şok gelişme üzerine belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şubeye üye işçiler eylem kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda belediyenin temizlik işlerine bağlı ekipler iş bırakıp sabah çöp toplamaya çıkmadı.Park bahçelerin bakımından sorumlu ekipler de iş bıraktı. Durum böyle olunca 2 gün boyunca çöp toplanmayan ilçede caddelerde ve sokak aralarında resmen çöp dağları oluştu. Çöplerin toplanmamasına isyan eden vatandaşlar geçtiğimiz aylarda da işçilerin iş bırakıp çöp toplamadığını hatırlatıp artık yeter dedi.Görüşmelerden dün de sonuç alınamaması üzerine iş bırakma eylemi bugün de devam etti. Sabah erken saatlerde şantiyeye gelen işçiler sorumlu oldukları bölgelere gitmedi. Öte yandan sendika yetkilileri belediye ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandığını maaşların 24 Kasım Cuma günü itibariyle hesaplara yatacağı konusunda belediye yönetimi ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.