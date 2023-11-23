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İstanbul trafiğine yağmur engeli! Yoğunluk yüzde 70'in üzerinde

Megakent’te gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71’e çıktı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekince uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekleme: 23.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul trafiğine yağmur engeli! Yoğunluk yüzde 70'in üzerindeİstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana sağanak yağmur etkili.

Barajlar için sevindirici olan yağışlar, sürücülere ise zor anlar yaşatıyor.

Megakentlilerin çilesi haline gelen trafik, yağmur sonrası adeta kilitleniyor.

Yağmur trafiğe neden oldu

Dün akşamdan bu yana devam eden yağmur, sabah işe ve okula gitmek isteyen vatandaşları mağdur etti.

Özel araçlarıyla yollara düşenler ve toplu ulaşım kullananlar, yoğun trafikle karşılaştı.

Araçlar durma noktasına geldi

Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar durma noktasına geldi.

Yoğunluk yüzde 71

Toplu taşımada ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

İBB verilerine göre ise trafik yüzde 71'e ulaştı.
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