İstanbul trafiğine yağmur engeli! Yoğunluk yüzde 70'in üzerinde

İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana sağanak yağmur etkili.Barajlar için sevindirici olan yağışlar, sürücülere ise zor anlar yaşatıyor.Megakentlilerin çilesi haline gelen trafik, yağmur sonrası adeta kilitleniyor.Dün akşamdan bu yana devam eden yağmur, sabah işe ve okula gitmek isteyen vatandaşları mağdur etti.Özel araçlarıyla yollara düşenler ve toplu ulaşım kullananlar, yoğun trafikle karşılaştı.Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar durma noktasına geldi.Toplu taşımada ve ulaşımda aksamalar yaşandı.İBB verilerine göre ise trafik yüzde 71'e ulaştı.