  • USD: 28,76 - 28,81
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'dan Samsun'a otomobille yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ekleme: 23.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları fiziki takiple 6 şüphelinin organize hareket edip, 2 otomobille il sınırına alternatif köy yollarını kullanarak girdiğini tespit etti.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

İl sınırına girildiğinde ayrılan otomobillerden birinin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne, diğerinin Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne gittiği tespit edildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, otomobil ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 10 kilogram metamfetamin, 8 bin 332 sentetik hap, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tüfek kartuşu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 lira ve 4 bin 730 dolar ele geçirildi.

6 şahıs gözaltına alındı

Olayla ilgili B.A., M.K.D., A.E., B.E., M.Z. ve E.T. gözaltına alındı.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
MSB'den 'İncirlik' iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
İzmir'de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı
Zonguldak’ta batan gemide can kaybı 2’ye yükseldi
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'den iddialı çıkış: Kaybedersem bırakırım
Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Evlenecek gençlere kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha! PKK'nın mühimmatçısı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Milyonlarca çalışan için emsal karar: Yargıtay haklı buldu artık kıdem tazminatı alınabilecek

Milyonlarca çalışan için emsal karar: Yargıtay haklı buldu artık kıdem tazminatı alınabilecek

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor