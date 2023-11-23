  • USD: 28,76 - 28,81
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...

48 gündür ABD'den aldığı destekle sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail, insani ara konusunda pürüz çıkarmaya devam ediyor. İnsani aranın cuma gününden önce başlamayacağı bildirilirken İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi. Öte yandan İsrailli bir vekil insani ara ile ilgili kan donduran açıklamalarda bulundu. Sözlerindeki 1 dakika detayı dikkat çekti.

İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Ekleme: 23.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Siyonist İsrail, masum sivilleri katletmeye son ana kadar devam ediyor. Rehine takası için cuma günü işaret edilirken İsrail ordusu katliamlarına son ana kadar devam edeceğini açık açık belirtiyor. Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılması istenirken İsrailli bir vekilin açıklamaları ise kan dondurdu.

Ulusal Birlik Milletvekili Ze'ev Elkin, rehine takası aşamasında küçük ayrıntıların olduğunu söyledi.

İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...

Ordu radyosuna konuşan vekil, 'Bizden iyilik beklememesi gereken alaycı ve korkunç bir örgütle karşı karşıyayız.' ifadelerini kullanırken, müzakere sırasında katliamı sürdürdüklerini itiraf etti.

Müzakereler sırasında 300 noktayı daha vurduklarını söyleyen Elkin, anlaşma yürürlüğe girene kadar katliamlara devam edeceklerini belirtti.

1 DAKİKA DETAYI

İnsani ara bittikten 1 dakika sonra yine vurmaya devam edeceklerini bildirdi.

İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...

4 SAAT SÜRE VERDİLER

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesinde açıklamalarda bulunan Berş, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, 'askeri operasyonlar' için Endonezya Hastanesine girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi.

İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...

Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi.

Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.

İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...

İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.






























Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
MSB'den 'İncirlik' iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
İzmir'de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı
Zonguldak’ta batan gemide can kaybı 2’ye yükseldi
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'den iddialı çıkış: Kaybedersem bırakırım
Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Evlenecek gençlere kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha! PKK'nın mühimmatçısı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
MİT'ten operasyon: FETÖ'nin kilit ismi yakalandı
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Facebook ilanlarında yeni dönem: Eski ilanlar kaldırılacak! Bakanlık duyurdu: Artık onu yapmadan ilan yayınlanmayacak

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Galata Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: '270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek' diyerek duyuruldu

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor