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İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına takıldı. Balıkçı, av baskısı nedeniyle nesli azalan ve Türkiye'de çok az rastlanan türü tekneye çıkarıp boyunu ve kilosunu ölçtü. 170 santim boyundaki ilginç balık daha sonra tekrar denize bırakıldı.

Ekleme: 23.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler
Halk arasında görüntüsü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının (Alopias Vulpinus) aşırı av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle popülasyonu azaldı.

Özellikle Doğu Akdeniz'de gözüken bu tür, azalan popülasyonu nedeniyle Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde 'nesli azalan tür' olarak belirlendi.

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Avlanması yasak olan balık türü, Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takıldı.

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Tekneye çıkarılan 170 santim boyundaki balığın kilosu da ölçülüp balıkçı tarafından tekrar denize bırakıldı.

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Balığın avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Balıkçılarımızın tuttuğu balık kırmızı listede kritik seviyede olan bir tür. Balık, balıkçının ağına takılıyor, kendisi de boyunu ve ağırlığını ölçüp denize hemen geri bırakıyor. Bu balığı yakalayıp satanlar da oluyor. Balıkçılarımız bu konularda her geçen gün bilinçleniyor. Bu balık, kemane balığı olarak bilinen, dipten beslenen bir tür. Sadece Doğu Akdeniz'de çıkmaya başladı. Çünkü Akdeniz'in diğer alanlarında yok oldu' dedi.

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Türe çok rastlanmadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Nesli azalan türler arasında olduğu için avlanması yasak. Bizim kıyılarımızda çok miktarda oluyordu bu tür. Özellikle yavruları dalgaya kadar çıkardı. Aşırı av baskısı ve az yavru verme nedeniyle tükenme aşamasına geldi. Avlanması tamamen yasak türler arasında yer alıyor. Çok ender olarak Türkiye sahillerinde gözüküyor sadece' diye konuştu.



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