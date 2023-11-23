Gözaltına alınan Banu Parlak hakkında karar! İfadesi ortaya çıktı

Sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Parlak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Parlak, daha sonra polislerce Büyükçekmece Adliyesine getirildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından Parlak, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Parlak savcılık ifadesinde, videodaki beyaz renkli silahın yaklaşık 1,5 yıl önce işyerine gelen hatırlamadığı bir kişiye ait olduğunu, seans sırasında silahı alıp sosyal medya için hikaye çektiğini, silahın da gerçek olmadığını belirtti.Herhangi bir silah ruhsatı olmadığını ifade eden Parlak, 'Bahçeşehir'deki işyerim kurşunladığı için ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten 'Aydın' isimli şahıstan aldım. WhatsApp üzerinden iletişime geçmiştik. Bu kişi bana numaramı kaydetme dediği için kaydetmedim. Numarası mevcut değil. Bu silahı işyerime farklı bir şahısla gönderdi. Parayı nakit verdim. Bu silahı ruhsatsız bulundurduğumu kabul ediyorum. Silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Aramada polisler başlangıçta silahı bulamamıştı. Ben kendi rızamla teslim etmiştim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.' dedi.Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, Parlak'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.Banu Parlak, sosyal medya hesabından silahlı video paylaşması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, evindeki aramada ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirilmişti.