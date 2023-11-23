Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi: Bakan Koca karşıladı

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına attığı adımlar her geçen gün artıyor.İsrail saldırısı altında olan Gazze'de 48'inci gün geride kalırken, ölü sayısı 15 bine dayandı.Türkiye, yardım elini bir kez daha uzattı.Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı.Buradan ambulanslara alınan çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edildi. Bakan Koca yaralıların Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınacağını belirtti.Üçüncü tahliye yarınBakan Koca 'Gazze'den üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Çocuk ve gençlerden oluşacak üçüncü bir grup yaralı getirilecek.' dedi.