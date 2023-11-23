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Erzurum'da gece yarısı aileye şok! 'Korkunç bir gürültüye uyandık'

Erzurum’un Oltu ilçesinde faciadan dönüldü. Dağdan kopan dev kaya, evin balkonunu yerle bir etti, aile ölümden döndü.

Ekleme: 23.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da gece yarısı aileye şok! 'Korkunç bir gürültüye uyandık'Oltu’nun Çengelli Mahallesi'nde önceki gece yaşanan sağanaktan sonra kopan büyük kaya, Mahalle Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt’un evine çarparak durdu. Gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, beş çocuğu ve eşi ile evde uyudukları esnada büyük bir gürültü ile uyandı. Muhtar Yeşilyurt ve eşi, çocukları ile birlikte deprem olduğunu sanarak dışarı koştuklarında evin balkon kısmında büyük bir kaya gördü.

Erzurum'da gece yarısı aileye şok! 'Korkunç bir gürültüye uyandık'


'DEPREM OLUYOR SANDIK'

Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt (49), “Dün gece 02.30 sularıydı, korkunç bir gürültü ile uyandık. Uyandığımızda deprem oluyor sandık. Çocuklarımı hemen uyandırarak kapıya koştuk. Kapı önünde yamaçtan kopup evimize gelen kayayı gördük. Bu kaya balkonumuza çarparak durdu, mahallemizde de aynı sıkıntıları çeken vatandaşlarımız mevcut. Bütün evlerde kaya gelme tehlikesi var" dedi.

Erzurum'da gece yarısı aileye şok! 'Korkunç bir gürültüye uyandık'

Bünyamin Yeşilyurt’un eşi Esengül Yeşilyurt (45), "Gece saat 02.30'da deprem oldu sandık. Büyük bir gürültü ile ev sallandı. Çocuklarla birlikte dışarı çıktık, evin önünde büyük bir taş vardı" diye konuştu. Bünyamin Yeşilyurt’un annesi Necmiye Yeşilyurt (72), "Evlerimizi bir an önce buradan kaldırıp başka yere taşımalarını istiyoruz. Dün gece korkudan gözlerimi yummadım ben" dedi.


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