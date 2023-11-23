Başkan Erdoğan'a Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'den güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.Chea Sok, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdim etti.