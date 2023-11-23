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Banu Parlak adliyeye sevk edildi! Silah paylaşımı ile ilgili gözaltına alınmıştı

Fenomen Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde geceyi geçiren Parlak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parlak'ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi.

Ekleme: 23.11.2023 - 11:56 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Banu Parlak adliyeye sevk edildi! Silah paylaşımı ile ilgili gözaltına alınmıştıSosyal medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda ruhsatsız silah ile poz vermişti. O görüntülerin yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Banu Parlak gözaltına alındı.

Şahsın Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Banu Parlak adliyeye sevk edildi! Silah paylaşımı ile ilgili gözaltına alınmıştı

Ayrıca 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi.

Banu Parlak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BANU PARLAK: ŞU AN İÇİ BİLE BOŞ

Banu Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, 'Benim de; araba, ev gibi değil de böyle meraklarım var. Ne yapalım yani.

Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz' demişti.
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