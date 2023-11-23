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Bakan Işıkhan Azerbaycan’da mevkidaşları ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de resmi temaslarda bulunarak Katar Çalışma Bakanı Ali bin Saeed bin Samikh Al-Marri, Filistin Çalışma Bakanı Nasri Abu Jaish ve Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ile bir araya geldi.

Ekleme: 23.11.2023 - 09:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan Azerbaycan’da mevkidaşları ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarda bulundu. Katar Çalışma Bakanı Ali bin Saeed bin Samikh Al-Marri, Filistin Çalışma Bakanı Nasri Abu Jaish ve Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauziyah ile bir araya gelen Bakan Işıkhan ikili görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Katar Çalışma Bakanı Sayın Dr. Ali bin Saeed bin Samikh Al-Marri ile çalışma hayatına dair yaptığımız ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki işgücü anlaşması kapsamında Ortak Çalışma Komitesinin 4. toplantısının Katar'da yapılmasını kararlaştırdık. Bakü'de Filistinli mevkidaşım Sayın Dr. Nasri Abu Jaish ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve çalışma hayatının başlıca konuları hakkında yaptığımız toplantıda, Gazze'de yaşanan sivil kayıplar nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin Filistin meselesine gösterdiği önemi belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bölgemizde kalıcı barışı tesis etmeye yönelik çalışmalarımızı aktardık. İsrail'in Gazze'de insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edecek, bulunduğumuz her platformda Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği vurgulayacağız. Endonezya İşgücü Bakanı Sayın Dr. Hj. Ida Fauziyah ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacı ile Bakanlıklararası İşbirliği Anlaşmasını imzaladık. Türkiye-Endonezya ilişkilerine katkı sunmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz bu anlaşma ile ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğini vurguladık.'
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