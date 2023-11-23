Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret, ne kadar, kaç para olacak? Yeni asgari ücret 2024 zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışan yılbaşında asgari ücret ne kadar olacak sorusuna odaklandı. 2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zam oranı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için aralık ayının ilk haftası işaret edilirken, yeni asgari ücret zam oranı için ilk rakamlar da geldi. Peki yeni yılda asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Net, brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışan nefesini tuttu. 2024 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret 2024 için pazarlık masasına oturacağı tarihe odaklandı.



Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç para olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman, 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika haberlerinin detayları...



2024 asgari ücret ocak zammı öncesinde asgari ücrette son durum vatandaşların gündeminde yer alan en önemli konulardan biri oldu. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret ocak zammı için arama motorlarına yüklendi. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 asgari ücret ocak zammı ne zaman belli olacak?



ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için gözler asgari ücret toplantılarının başlamasına çevrildi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 20 Kasım’dan sonra asgari ücret görüşmeleri ile ilgili yeni bir komisyon kurulacağını belirtirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" dedi.



Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz" ifadesini kullandı.



Asgari ücretin işçi ve işveren kesiminin oy birliğiyle en son net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan bu rakamı, reel olarak yüzde 237 artırmış olduk. Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.



ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI YOK MU, YAPILMAYACAK MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Asgari ücret için ilk rakamlar gelmeye başladı



Asgari ücret için ilk rakamlar gelmeye başladı. Kulislerde dolaşan yüzde 40,45,50'lik oranların ardından ekonomistler de devreye girdi. Ekonomist Muhammet Bayram 2024 asgari ücret zam oranı için şu açıklamaları yaptı; "Ciddi bir zam olmasını bekliyoruz. Burada işvereni de düşünmek gerekiyor. Enflasyonist ortamlarda enflasyon yükü ya işverene ya da çalışana yüklenir. Burada emeğe fazla yüklenmeden. Avrupa’daki rekabet koşulları dikkate alınmalı. Geçtiğimiz dönemde asgari ücret 450 dolar rekor seviyedeydi. Dolar kurunun artmasıyla beraber 400 dolarlara düştü. Şu anda yeni asgari ücret düzeyinin 500 doları aşmasını bekliyoruz.



Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda;



2024 Ocak ayı yeni asgari ücreti 3.420 lira artış gösterecek ve 14.822 lira olacak.



Asgari ücret zam oranı yüzde 35 olursa;



Ocak ayı 2024 yeni asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.



Asgari ücrete gelen zam oranı %40 olursa;



2024 yılı asgari ücret ocak zammıyla birlikte yeni asgari ücret 4.560 lira artacak ve 15.962 lira olacak.



Asgari ücret ocak zammı oranı yüzde 45 olursa; Asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.



Zam oranı yüzde 50 olursa; 2024 yılı asgari ücreti ocak ayında 17 bin 103 lira olacak.



Asgari ücret ne kadar, kaç para?



Asgari ücret tutarı 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 13.414,50 TL, aylık net 11.402,32 TL olarak belirlendi.



Böylece net asgari ücret tutarı önceki döneme göre %34 oranında yükselerek, 2.895,52 TL artmış oldu.



Yıllara göre asgari ücret oranları şu şekilde;



2023 Temmuz-Aralık brüt 13.414,12 TL, net 11.402 TL



2023 Ocak-Temmuz brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL



2022 Temmuz-Aralık brüt 6.471 TL, net 5.500,35 TL



2022 Ocak-Temmuz brüt 5.004,00 TL, net 4.253,40 TL