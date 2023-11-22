Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! Eşine böyle veda etmiş: Çocuklara dikkat et!

Zonguldak'ta hafta sonu yaşanan fırtına nedeniyle Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı.Kayıp 12 mürettebatın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Dün, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ederken gemide görevli personelin aileleri, gelecek haberleri endişeyle beklemeye başladı.Gemide 2. makinist olarak görev yapan Göksel Özel'in Mersin'deki evinde de gözyaşı bir an olsun durmadı. Kocasıyla son olarak cumartesi günü saat 13.00'te telefonda görüştüğünü belirten Özel'in eşi Ayşe Özel, gözyaşları içinde son konuşmalarını anlattı.Özel, "Saat 14.00'e kadar konuştuk. Bana 'Çocuklara dikkat et, hakkını helal et' dedi. Bana fırtınaya yakalandıklarını söyledi. Dalga var şu an, çok zor durumdayım, gemi yatıp yatıp kalkıyor. Çocuklarıma iyi bak, hakkını helal et' dedi. Bu eşimle yaptığımız son görüşme oldu" ifadesini kullandı.Eşinin yakın zamanda izine geleceğini söyleyen Ayşe Özel, "İzine gelecekti. Gün sayıyorduk, bir an önce sağ salim gelsin, başka bir şey istemiyorum. Geminin fırtınaya rağmen sefere çıkarılmasında da bir ihmal olduğunu düşünüyorum" diye ağladı.Babalarına bir an önce kavuşmak istediklerini belirten çocukları Fırat ve Asya Özel ise, "Babamızı çok özledik, çok seviyoruz. Umarız bir an önce sağ salim kavuşuruz" ifadelerini kullandı.Baba Sıtkı Özel de, "Kaza öncesi oğlum ile telefonda konuştuk. Baba bu gemi yarım saat 1 saate kalmaz batar. Çünkü deniz çok dalgalı, fırtına var. Dalga boyu 6-7 metre. Hepimiz çok bitkin durumdayız. Ben de kamarada uzandım, kalkacak halim yok' dedi.Bu sırada geminin sirenleri çaldı. Bana 'galiba yangın var' dedi, kapattı. Bir süre sonra tekrar aradı, 'herkesi güverteye çıkarıyorlar, gemiyi terk edeceğiz galiba, hakkınızı helal edin' dedi. O son konuşmamız oldu, ben aradım ama ulaşamadım" dedi.