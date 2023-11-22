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WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!

WhatsApp, e-posta adresi doğrulaması ile hesap doğrulama seçeneğini kullanıma sunmaya başladı. Kullanıcılar artık sadece telefon numarasını kullanarak hesap doğrulamak zorunda kalmayacak.

Ekleme: 22.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'tan yeni güvenlik önlemi: Büyük kolaylık sağlayacak: Bu yöntemi kullanabileceksiniz!
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını bir e-posta adresine bağlamalarına olanak tanıyan yeni bir özellik yayınladı. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği ile ilgili detaylar..

WhatsApp tarafından sunulan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp'ta SMS yerine e-posta doğrulaması kullanarak kimlik doğrulaması yaparak WhatsApp kullanabilecek.

WHATSAPP'TAN YENİ DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ
E-posta doğrulamasının SMS doğrulamasına göre birkaç avantajı vardır. Öncelikle, kullanıcılar hücresel kapsama alanı olmayan bir bölgede olduklarında veya SMS almalarına izin verilmediğinde WhatsApp hesaplarına giriş yapmak için e-posta doğrulamasını kullanabilirler. İkincisi, e-posta doğrulaması daha güvenlidir, çünkü kullanıcıların hesaplarına erişmek için yalnızca bir şifre ve e-posta adresine ihtiyaçları vardır.

WHATSAPP E-POSTA DOĞRULAMASI EKLEME
WABetaInfo tarafından belirtildiği üzere, iPhone için WhatsApp'ın bugün App Store'da yayınlanan 23.24.70 sürümü e-posta doğrulama özelliğini ekliyor. Bu seçenek SMS doğrulamasının yerini almıyor, ancak kullanıcılar hücresel kapsama alanı olmayan bir bölgede olduklarında ve WhatsApp hesaplarına giriş yapmaları gerektiğinde bir alternatif olarak çalışıyor.

Hesabınıza bir e-posta adresi eklemek için Profiliniz sekmesine dokunun, Hesap menüsünü seçin ve E-posta Adresi'ne dokunun. WhatsApp, e-posta adresinin yalnızca hesaba erişmek için kullanıldığını ve diğer kullanıcılar tarafından görülemeyeceğini açıklar.

Akılda tutulması gereken bir husus, e-posta adresinin yalnızca kimlik doğrulama için kullanıldığıdır, bu nedenle WhatsApp'ı kullanmak için hala geçerli bir telefon numarasına ihtiyacınız vardır. WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine başkalarıyla paylaşılabilecek bir kullanıcı adı belirlemelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştiriyor, ancak bu seçenek henüz yayınlanmadı.

AYNI CİHAZDA İKİ WHATSAPP HESABI KULLANILABİLİYOR
Bu ayın başlarında WhatsApp, Mac bilgisayarlarda yerel olarak çalışacak şekilde tamamen yeniden inşa edilen yeni macOS uygulamasını başlattı. Ekim ayında, uygulama aynı cihazda iki WhatsApp hesabı kullanma seçeneğini sunmaya başladı. Ayrıca Android'de geçiş anahtarları için destek ekledi.

WhatsApp App Store'da ücretsiz olarak kullanılabilir. Tüm yeni özelliklere sahip olmak için uygulamanın en son sürümünü yüklediğinizden emin olun.

E-POSTA İLE DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ
E-posta doğrulamasını etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp uygulamasını açın.
Profil sekmesine dokunun.
Hesap menüsünü seçin.
E-posta Adresi'ne dokunun.
E-posta adresinizi girin ve 'Devam'a dokunun.
E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ
E-posta doğrulamasını etkinleştirirken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır:

E-posta adresiniz yalnızca kimlik doğrulama için kullanılacaktır ve diğer kullanıcılar tarafından görülemeyecektir.
WhatsApp'ı kullanmak için hala geçerli bir telefon numarasına ihtiyacınız vardır.
WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine başkalarıyla paylaşılabilecek bir kullanıcı adı belirlemelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştiriyor, ancak bu seçenek henüz yayınlanmadı.
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