Uyuşturucu satıcılarını operasyonla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcıları Ö.A., F.B., H.İ. ve H.Y.'yi operasyonla yakaladı. Adreste yapılan aramalarda; 557,6 gram Marihuana maddesi, 250 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 4,60 gram Metamfetamin maddesi, 135,7 gram Eroin maddesi, bir hassas terazi, üç cep telefonu, altı bin 425 lira nakit para, çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.