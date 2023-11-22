Ruanda-Srebrenitsa ve şimdi de Gazze soykırımı! Batı yine bu vahşetin bir parçası

Tecrit, toplu cezalandırma, bir grubu yok etme, nefret söylemleri ve dahası... Dünya tüm bunları Ruanda ve Srebrenitsa gibi katliamlarda duymuştu. İşgalci İsrail'in Gazze'de yaptıkları da soykırım suçunun şartlarını kapsıyor. Batı ise yine vahşetin parçası...

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlattı. Ülkede 100 gün süren katliamda BM'ye göre 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetti.Fransa, soykırımı gerçekleştirenlere silah ve mühimmatın yanı sıra diplomatik, siyasi ve askeri destek de verdi.Bosna Hersek'teki savaş sırasında BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.Uluslararası Af Örgütü'nden 19 ve 20 Ekim'de İsrail'in Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi ile Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırıların 'savaş suçu' olarak incelenmesi gerektiği açıklaması yapıldı.İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeden yaptığı bombardımanlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.İsrail'in Gazze'deki saldırılarını uluslararası insancıl hukuk açısından değerlendiren Avrupa Dış İlişkiler Konseyi ve Londra SOAS Üniversitesi araştırmacısı Anthony Dworkin de delillerin İsrail'in savaş suçu işlediğini güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.Uluslararası Af Örgütü'nden 19 ve 20 Ekim'de İsrail'in Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi ile Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırıların 'savaş suçu' olarak incelenmesi gerektiği açıklaması yapıldı.İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeden yaptığı bombardımanlara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.İsrail'in Gazze'deki saldırılarını uluslararası insancıl hukuk açısından değerlendiren Avrupa Dış İlişkiler Konseyi ve Londra SOAS Üniversitesi araştırmacısı Anthony Dworkin de delillerin İsrail'in savaş suçu işlediğini güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.